В НАТО будут не рады. Разведка докладывает, что у России скоро будет "Абабиль"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Британские аналитики, со ссылкой на разведку НАТО, пишут: "Десятки российских воен-щих проходят подготовку в Иране для использования иранской бал-еской рак-ной системы малой дальности Fath-360.
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