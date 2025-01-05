Россиянам назвали признаки заражения телефона вирусом

Медленная работа телефона или компьютера может говорить о заражении устройства вирусом, заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.
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