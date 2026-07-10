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Капитан «Олимпиакоса» Костас Папаниколау останется в клубе еще на 2 года

35-летний форвард Костас Папаниколау (204 см) подписал новый контракт на 2 года с «Олимпиакосом». Греческий клуб официально сообщил о продлении сотрудничества с капитаном.

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