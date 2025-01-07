Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила
    Автор, не устал передёргивать?🤣Расстрел за неубо...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    Лучше бы порядок навели во всех жизненноважных сферах, не бездельничали бы,и не доили бы Россию! Лентяи и тунеядцы(!В абхазском Сухум...
  • Юрий Оводенко
    А мне понравился!😁Невоенный анализ-...

Где Бог, там победа!

Слово  Пастыря.В преддверии праздника Рождества Христова по обыкновению, мои дорогие братья и сестры, из алтаря Храма Христа Спасителя я обращаюсь к вам со словами, и в этих словах я пытаюсь выразить то, что мне кажется важным, существенным, особенно в связи с праздником Рождества Христова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх