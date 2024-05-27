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Крымское информационное агентство

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В музее Чехова в Гурзуфе открылась библиотека

В музее Чехова в Гурзуфе открылась библиотека

На даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе, которая входит в состав Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, возобновила работу библиотека, сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.

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