В музее Чехова в Гурзуфе открылась библиотека

На даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе, которая входит в состав Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, возобновила работу библиотека, сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.
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