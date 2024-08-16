ГП признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Депутаты мирной России»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Депутаты мирной России». «Инициаторы её создания — бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала специальной военной операции, являющиеся резидентами с немецкой «пропиской», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.