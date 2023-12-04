Зампред ГД Толстой: нужно наказывать за ложные доносы на семьи

Важно бороться с ложными доносами в органы опеки и исключать необоснованное изъятие детей из семей. Для этого депутаты Госдумы начали разработку законопроекта об ответственности за такие обращения, сообщил в интервью «Парламентской газете» зампредседателя Государственной Думы Петр Толстой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии