Зампред ГД Толстой: нужно наказывать за ложные доносы на семьи

Важно бороться с ложными доносами в органы опеки и исключать необоснованное изъятие детей из семей. Для этого депутаты Госдумы начали разработку законопроекта об ответственности за такие обращения, сообщил в интервью «Парламентской газете» зампредседателя Государственной Думы Петр Толстой.