Песков заявил, что ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы России

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные страны желали бы видеть поражение России в украинском конфликте, однако события на поле боя указывают на обратное и неизбежность другого исхода.
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