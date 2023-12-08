Гонконгский грипп бушует в Приморье

В Приморском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. При проведении ПЦР диагностики гриппа, в 97,9% обнаружена РНК вируса гриппа А(H3N2), иначе называемого Гонконгским гриппом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Роспотребнадзор Приморского края.
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