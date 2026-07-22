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Царьград

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Анна Седокова объяснила, почему отменён концерт в Москве

Анна Седокова объяснила, почему отменён концерт в Москве

Анна Седокова прояснила ситуацию с отменой концерта 25 июля в клубе Magnus Locus. Артистка обвиняет в провале бывшего менеджера и обещает объявить новую дату.

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