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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Украина хочет реструктурировать долг в размере 20 млрд долларов до разморозки платежей

Украина хочет реструктурировать долг в размере 20 млрд долларов до разморозки платежей

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта, ФедералПресс. Держатели украинских облигаций хотят собрать комитет кредиторов перед началом переговоров с Киевом о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов до конференции Международного валютного фонда, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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