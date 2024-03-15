Украина хочет реструктурировать долг в размере 20 млрд долларов до разморозки платежей

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта, ФедералПресс. Держатели украинских облигаций хотят собрать комитет кредиторов перед началом переговоров с Киевом о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов до конференции Международного валютного фонда, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.