Юрист Нигматуллина: жильцам сталинок выгодны изменения в капремонте с 1 сентября

Жильцы ветхих "сталинок" и "хрущевок" ??? "Сталинки" строились в России с 1933-го по 1961 годы, а "хрущевки" - с 1958-го по 1985 годы ??? выиграют от изменений в Жилищном кодексе, разрешающих капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября.