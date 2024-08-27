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Юрист Нигматуллина: жильцам сталинок выгодны изменения в капремонте с 1 сентября

Юрист Нигматуллина: жильцам сталинок выгодны изменения в капремонте с 1 сентября

Жильцы ветхих "сталинок" и "хрущевок" ??? "Сталинки" строились в России с 1933-го по 1961 годы, а "хрущевки" - с 1958-го по 1985 годы ??? выиграют от изменений в Жилищном кодексе, разрешающих капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября.

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