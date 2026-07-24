Житель Белокурихи заплатит 30 тысяч рублей за отстрел трех косуль

Во время судебного заседания обвиняемый и его защитник ходатайствовали о прекращении уголовного преследования Жителя Белокурихи освободили от уголовной ответственности за незаконную охоту на трех сибирских косуль.
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