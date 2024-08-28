Наурузовы колбасы и тверские овощи для ФСО: причем тут жена Чемезова?

Планы крупного производитель мяса птицы ГАП «Ресурс» и скандально известного бизнесмена Виктора Наурузова прикупить производителя колбас «Владимирский стандарт» вскрыли интересы Екатерины Игнатовой в продовольственном бизнесе.
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