Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

48 подписчиков

ВСУ атаковали Смоленскую область, предварительно, беспилотниками большой дальности PD-2 и "Лютый".

ВСУ атаковали Смоленскую область, предварительно, беспилотниками большой дальности PD-2 и "Лютый".

ВСУ атаковали Смоленскую область, предварительно, беспилотниками большой дальности PD-2 и "Лютый". Дальность действия этих дронов-камикадзе составляет около 1000 км с массой боевой части 75 кг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх