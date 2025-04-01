В ГД раскритиковали идею о привязке индексации пенсий к потребкорзине

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб заявила, что в условиях рыночной экономики размер пенсий индексируется в соответствии с уровнем инфляции, а не с учетом стоимости потребительской корзины, передает RT.
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