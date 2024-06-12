🇷🇺 С Днём России! 🇷🇺 В честь праздника ансамбль «Подворье» Крымской государственной филармонии исполнил песню «Красно солнышко» 🇷🇺 #ДеньРоссии #ЗаРодину #РоссияСемья Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🇷🇺 С Днём России! 🇷🇺 В честь праздника ансамбль «Подворье» Крымской государственной филармонии исполнил песню «Красно солнышко» 🇷🇺 #ДеньРоссии #ЗаРодину #РоссияСемья Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.