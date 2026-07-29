Лавров: Запад пиарит терроризм Зеленского ради развала РФ

Новости внутренней и внешней политики в России

Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил, что Запад начал активно пропагандировать действия Владимира Зеленского как переломный этап конфликта, связывая с этим надежды на развал Российской Федерации.