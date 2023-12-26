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Гражданочка

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Позвонила дочь соседки с претензиями и угрозами: «Не вмешивайтесь не в свои дела, иначе потом не обижайтесь!»

Позвонила дочь соседки с претензиями и угрозами: «Не вмешивайтесь не в свои дела, иначе потом не обижайтесь!»

Позвонила дочь соседки с претензиями и угрозами: «Не вмешивайтесь не в свои дела, иначе потом не обижайтесь!»— …Позвонила мне, и сразу с наездами, на повышенных тонах – что я лезу в чужую семью, что я аферистка и охотница за собственностью, что номер у меня не пройдет, и заявление уже у участкового, – рассказывает сорокалетняя Вера.

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