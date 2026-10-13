Ковер белых цветов на территории радиоастрономической обсерватории Мерчисон в Западной Австралии. Фото опубликовано 16 сентября 2026 года / © CSIRO Australia NASA опубликовало спутниковые изображения сезонного цветения в Западной Австралии.
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