Как российские бомбы ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины Ольга ВайленкоРоссийские военные технологии продолжают вызывать тревогу на Западе, особенно в контексте их применения в зоне специальной военной операции на Украине.
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