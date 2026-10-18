A new Talk Business & Politics/Hendrix College poll in Arkansas finds Sarah Huckabee Sanders (R) leading Fredrick Love (D) in the governor’s race, 51% to 32%, with Colt Shelby (L) at 11%.
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