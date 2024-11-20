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Оказывается, у операции в Крынках был смысл

Оказывается, у операции в Крынках был смысл

Помните навал ВСУ на Крынки, в ходе которого Украина угробила немалое количество своих своих вполне боеспособных войск? Было много вопросов - а зачем они так бездарно тратят свои силы в натуральных "мясных штурмах", которые просто не имеют никакого смысла? Оказывается, у этой операции смысл имелся! При том не простой, а что ни на есть стратегический! Так они хотели вернуть Крым! Или, хотя бы, дойти до перешейка.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Кто б сомневался!
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16 час.
Игорь Кузнецов
Очень &quot;соответствует моменту&quot; что сейчас издание «Украинская правда» напечатало о тех событиях - украинское руководство убедили власти Великобритании. И, главное, об этом со ссылкой на источники в командовании ВСУ и Верховной раде сообщили в публикации. Тогда потери украинских десантниковв этой операции достигли до 3500 военнослужащих. Надо же на кого-то свалить неудачу.
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14 час.
Taurus Zmei
Не надо недооценивать врага
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14 час.

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