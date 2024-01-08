Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".
"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских
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Николай Иващенко
Мы или они. Но мы настолько любим себя, что не любим детей.
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8 час.
Liudmila Kosteley
Кто ЗАКОНЫ ПОДПИСЫВАЕТ?! Вот в ЕС, без МЕРКЕЛЬ, не пропускали мигрантов. Её так и ЗВАЛИ "МАМА". А кто у нас РАЗРЕШИЛ, все эти и получение Паспортов, и Гражданства. Как-то была в КОНСУЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ Посольства РФ, в ПРАГЕ. Перед отъездом, меня попросили, НАШИ РУССКИЕ, из КАЗАХСТАНА (бежали в 1991). Как им можно ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, (было СССР, Целина итд). Так мне ответили. Подать заявление в РФ, на ВНЖ Временное проживание), через 3 года, на ПМЖ, а через 5 лет- Гражданство. Причём ВНУКАМ (этих русских, рождённых в Казахстане) НИКОМУ НЕ ДАЛИ ПАСПОРТА!. А таких РУССКИХ, которые бежали из Республик-в ЕС миллионы! При развале СССР. А теперь они ползут в РФ, как тараканы и СОБЛЮДАЮТ ЗАКОН?!
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7 час.
Вячеслав Дегтярев
чьими руками резать будем - русские стали трусами и дрыщами на своей территории.... при советах на иванов молились ... а сейчас режут за каждым углом........ 😎👌
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6 час.
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