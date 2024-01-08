"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских

Liudmila Kosteley

Кто ЗАКОНЫ ПОДПИСЫВАЕТ?! Вот в ЕС, без МЕРКЕЛЬ, не пропускали мигрантов. Её так и ЗВАЛИ "МАМА". А кто у нас РАЗРЕШИЛ, все эти и получение Паспортов, и Гражданства. Как-то была в КОНСУЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ Посольства РФ, в ПРАГЕ. Перед отъездом, меня попросили, НАШИ РУССКИЕ, из КАЗАХСТАНА (бежали в 1991). Как им можно ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, (было СССР, Целина итд). Так мне ответили. Подать заявление в РФ, на ВНЖ Временное проживание), через 3 года, на ПМЖ, а через 5 лет- Гражданство. Причём ВНУКАМ (этих русских, рождённых в Казахстане) НИКОМУ НЕ ДАЛИ ПАСПОРТА!. А таких РУССКИХ, которые бежали из Республик-в ЕС миллионы! При развале СССР. А теперь они ползут в РФ, как тараканы и СОБЛЮДАЮТ ЗАКОН?!