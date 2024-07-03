Аналитик Прокип: РФ лишила Украину половины энергомощностей, зима будет тяжелой

Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта. Киев не успеет восстановить энергомощности, уничтоженные ударами российской армии, заявил аналитик Института Кеннана и Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью чешскому порталу Seznam zprávy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии