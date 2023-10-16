Для поддержки технопарков выделят финансовую помощь

Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат более 2 миллиардов рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
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