Ковалев в 42 попрощался с боксом – разбил лицо сопернику и вырубил

«Челяба, я вас люблю, спасибо за все». Нам будет очень не хватать Сергея Ковалева. В 42 года экс-чемпион мира завершил карьеру – яркую и насыщенную: ● Первый российский чемпион мира в полутяжелом весе и первый чемпион мира с тремя поясами (WBA Super, WBO, IBF), выступавший под российским флагом.
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