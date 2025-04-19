Ковалев в 42 попрощался с боксом – разбил лицо сопернику и вырубил

«Челяба, я вас люблю, спасибо за все». Нам будет очень не хватать Сергея Ковалева. В 42 года экс-чемпион мира завершил карьеру – яркую и насыщенную: ● Первый российский чемпион мира в полутяжелом весе и первый чемпион мира с тремя поясами (WBA Super, WBO, IBF), выступавший под российским флагом.