Во Вьетнаме рассказали о проработке вопроса присоединения к БРИКС

Вьетнам пока не принял решение по поводу вступления в БРИКС. Тем не менее власти прорабатывают вопросы о присоединении к БРИКС и формате участия в этом объединении, заявили «Известиям» в посольстве страны в РФ.
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