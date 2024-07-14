ВС РФ освободили поселок Урожайное

Российские силы освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны. «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.