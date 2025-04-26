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Кадры установки российского флага в Горнале Курской области

Кадры установки российского флага в Горнале Курской области

Александр Полегенько/ТАСС В распоряжении "Известий" появились кадры установки российского флага бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в Горнале Курской области.

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