Кадры установки российского флага в Горнале Курской области

Александр Полегенько/ТАСС В распоряжении "Известий" появились кадры установки российского флага бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в Горнале Курской области.
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