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Россиянин при помощи электропровода расправился с бывшем мужем сожительницы

Россиянин при помощи электропровода расправился с бывшем мужем сожительницы

В Магадане мужчина задушил электропроводом бывшего мужа сожительницы В Магадане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который расправился с бывшим мужем сожительницы и пытался скрыть преступление.

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