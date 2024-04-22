Кузбассовец тщетно пытался спасти авто от конфискации с помощью женщины

В прокуратуре по Кемеровской области – Кузбассу 22 апреля сообщили, что Березовский городской суд вынес кузбассовцу из-за совершения преступления по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию».
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