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Встреча лидеров России и Белоруссии: экономика, интеграция, безопасность

Встреча лидеров России и Белоруссии: экономика, интеграция, безопасность

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели в Москве встречу, в ходе которой обсудили ключевые направления сотрудничества двух стран.

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