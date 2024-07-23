Российские десантники выбили военных ВСУ с позиции в районе Переездного в ДНР

Военнослужащие Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России под прикрытием бронированной группы выбили боевиков ВСУ из нескольких позиций около населенного пункта Переездное на Северском направлении в ДНР.
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