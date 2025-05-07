В СПЧ зафиксировали как минимум 300 случаев сноса памятников Красной армии в ЕС

Миколай Буяк/IPN/ТАСС Московское бюро по правам человека зафиксировало не менее 300 случаев демонтажа памятников советским солдатам в странах Евросоюза с 2022 года, сообщил директор организации, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.