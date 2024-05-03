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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

В здравоохранение Москвы успешно внедряются инновационные технологии. Среди новых цифровых инструментов, доступных столичным специалистам, семь открытых датасетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии.

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