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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов признался, что забыл поздравить Бобровского с победой в Кубке Стэнли: «Хотел подождать, когда пройдет чемпионский парад, а потом уже не получилось»

В финальной серии Кубка Стэнли 2024 года «Флорида» обыграла в семи матчах «Эдмонтон» и впервые в истории стала чемпионом НХЛ.

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