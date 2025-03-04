Германия планирует предотвратить запуск «Северного потока — 2»

Bild: Германия ищет способ блокировки запуска «Северного потока — 2» Правительство Германии считает реалистичным сценарий запуска газопровода «Северный поток-2», и планирует предотвратить это, сообщает Bild со ссылкой на немецкие правительственные источники.
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