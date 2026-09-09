ФНС создаст реестр подставных налогоплательщиков по поручению правкомиссии

В России появится федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством Владимира Колокольцева поручила ФНС и МВД усилить борьбу с налоговыми преступлениями – соответствующий протокол заседания есть у «Известий».
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