«СпИцназ» отправил военнослужащим больше двух тысяч пар носков

Команда вязальщиц Пряжинского района подвела итоги акции «Носки солдату» фото Людмила Козлова, Светлана Всеволодова Карельские рукодельницы с начала специальной военной операции связали почти две с половиной тысячи пар шерстяных носков.
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