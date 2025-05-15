Пилотов летевшего в Новосибирск самолёта ослепили синим лазером

Инцидент произошёл на рейсе авиакомпании "Сибирь" из Екатеринбурга.7 мая 2025 года экипаж воздушного судна Embraer 170 авиакомпании S7 подвергся лазерной атаке во время выполнения рейса Екатеринбург – Новосибирск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии