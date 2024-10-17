Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по должникам в Березовском

В минувшие выходные специалисты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по квартирам должников, чтобы обсудить возможные варианты погашения задолженности и избежать отключений электроэнергии, рассказали в пресс-службе компании, Благодаря тому, что многие клиенты находились дома, энергетикам удалось наладить диалог с должниками и предложить им различные решения по урегулированию ситуации.