Андрей Соколов На границе России с Финляндией день и ночь кипит работа. Финские пограничники вместе с военными в поте лица строят… забор.
В пылу русофобии или зачем финны строят забор на границе с Россией и закрывают пограничные КПП
Комментарии
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Федор Родников
Чухонцы совсем спятили.
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19 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
да и хусими, пусть деньги на ветер выбрасывают
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14 час.
Надежда
Ничего не спятили, вступили в 💩(нато), теперь приходится выполнять все приказы заокеанского хозяина. А иначе не получат ни центика на пропитание) За спесь и гонор приходится платить упадком экономики, но нам это очень даже на руку. Пусть прочувствуют на себе глупую и недальновидную политику своей власти и поймут, что жизнь в дружбе с Россией была самой прекрасной)
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6 час.
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