В пылу русофобии или зачем финны строят забор на границе с Россией и закрывают пограничные КПП

Надежда

Ничего не спятили, вступили в 💩(нато), теперь приходится выполнять все приказы заокеанского хозяина. А иначе не получат ни центика на пропитание) За спесь и гонор приходится платить упадком экономики, но нам это очень даже на руку. Пусть прочувствуют на себе глупую и недальновидную политику своей власти и поймут, что жизнь в дружбе с Россией была самой прекрасной)