Обозреватель Умеренков объяснил готовность США обсуждать сделки с Россией

Вашингтон может рассматривать экономическое сотрудничество с Москвой ещё до завершения конфликта на Украине из-за взаимной выгоды таких проектов и изменений на мировом энергетическом рынке, считает обозреватель KP.
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