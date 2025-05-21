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Смерти детей, изнасилования: где в мире "туалетный вопрос" создал хаос

Смерти детей, изнасилования: где в мире "туалетный вопрос" создал хаос

www.globallookpress.com/Sudipta Pan/Keystone Press Agency Жители непостижимой Индии разделились на два лагеря: одни ищут дочерям женихов исключительно с сантехникой, а другие принципиально присаживаются около выгребной ямы и борются за это право.

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