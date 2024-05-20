Каспаров хочет выманить из России всех инженеров ОПК

Бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров собирается «заставить Запад создать русский Тайвань». Он считает, что для этого нужно вывезти из России несколько миллионов человек, в основном, работников оборонной отрасли.
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