Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Каспаров хочет выманить из России всех инженеров ОПК

Каспаров хочет выманить из России всех инженеров ОПК

Бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров собирается «заставить Запад создать русский Тайвань». Он считает, что для этого нужно вывезти из России несколько миллионов человек,  в основном, работников оборонной отрасли.

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