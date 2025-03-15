В Астраханской области в течение часа два подростка стали жертвами ДТП

В обоих случаях те, кого предварительно считают виновными в авариях, не уступили дорогу. Вчера в южной части Астраханской области менее чем за час произошли два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.
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