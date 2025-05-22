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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно, на какие средства шикует Прохор Шаляпин

Стало известно, на какие средства шикует Прохор Шаляпин

Певец, шоумен и светский лев Андрей Захаренков, больше известный россиянам, как Прохор Шаляпин в беседе с Павлом Волей поделился рецептом своей безмятежной и шикарной жизни, заявив при этом, что совершенно не любит трудиться.

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