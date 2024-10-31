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Следователи напомнили об ущербе при поставках некачественных сухих пайков

Следователи напомнили об ущербе при поставках некачественных сухих пайков

Ущерб по делу в отношении топ-менеджмента АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны РФ в размере 1,3 млрд рублей остается в силе и обвиняемыми не возмещается.

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