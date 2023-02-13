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Клопп о победе над «Эвертоном»: «Ливерпуль» играл как единое целое. Я наслаждался каждой секундой матча»

Клопп о победе над «Эвертоном»: «Ливерпуль» играл как единое целое. Я наслаждался каждой секундой матча»

Юрген Клопп похвалил игроков «Ливерпуля» за самоотдачу в матче с «Эвертоном» (2:0). «Атмосфера была прекрасная, я влюблен в наших болельщиков.

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